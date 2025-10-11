24ème Fête de l’Automne Rue des Combattants d’Afrique du Nord Sainte-Bazeille

24ème Fête de l’Automne Rue des Combattants d’Afrique du Nord Sainte-Bazeille samedi 11 octobre 2025.

24ème Fête de l’Automne

Rue des Combattants d’Afrique du Nord Parc du Château Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

24ème édition de la Fête d’Automne à Sainte-Bazeille

Samedi comédie « Frou-Frou les Bains » avec Sébastien Laffargue (sur réservation)

Dimanche, vide grenier, course et randonnée la Bazeillaise, omelette aux cèpes et village gourmand, concert Apeeroad (pop rock Francais)

Durant les 2 jours fête foraine, divers exposants, dégustation de moût de raisin en direct d’un pressoir manuel (si raisin disponible). .

Rue des Combattants d’Afrique du Nord Parc du Château Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 40 28

English : 24ème Fête de l’Automne

German : 24ème Fête de l’Automne

Italiano :

Espanol : 24ème Fête de l’Automne

L’événement 24ème Fête de l’Automne Sainte-Bazeille a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Val de Garonne