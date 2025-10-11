24ème Fête de l’Automne Rue des Combattants d’Afrique du Nord Sainte-Bazeille
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
2025-10-11
24ème édition de la Fête d’Automne à Sainte-Bazeille
Samedi comédie « Frou-Frou les Bains » avec Sébastien Laffargue (sur réservation)
Dimanche, vide grenier, course et randonnée la Bazeillaise, omelette aux cèpes et village gourmand, concert Apeeroad (pop rock Francais)
Durant les 2 jours fête foraine, divers exposants, dégustation de moût de raisin en direct d’un pressoir manuel (si raisin disponible). .
Rue des Combattants d’Afrique du Nord Parc du Château Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 40 28
