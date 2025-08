24ÈME FÊTE DU CASSOULET Castelnaudary

24ÈME FÊTE DU CASSOULET Castelnaudary mercredi 20 août 2025.

24ÈME FÊTE DU CASSOULET

Castelnaudary Aude

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-24

2025-08-20

La Fête du Cassoulet est de retour pour sa 24ème édition, du 20 au 24 août 2025.

Castelnaudary capitale mondiale du cassoulet vit pendant cinq jours au rythme du cassoulet et de la musique.

Une fête qui rassemble plus de 60 000 personnes.

5 jours de fête, parkings et concerts gratuits.

– La Ronde du Cassoulet (le mercredi)

– Le Grand Chapitre de la Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary et ses intronisations.

– Un grand Marché gourmand et artisanal les samedi et dimanche, le Grand Corso Fleuri et ses majorettes du dimanche après midi, des jeux pour petits et grands, le village des villages, concours de pétanque, vide grenier, exposition de voitures de collection, …

Sans oublier , bien sûr, les nombreux repas Cassoulet organisés !

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie

English :

The Cassoulet Festival is back for its 24th edition, from August 20 to 24, 2025.

For five days, Castelnaudary, world capital of cassoulet, lives to the rhythm of cassoulet and music.

The festival attracts over 60,000 people.

5 days of festivities, free parking and concerts.

– La Ronde du Cassoulet (Wednesday)

– The Grand Chapitre of the Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary and its inductions.

– A large gourmet and craft market on Saturday and Sunday, the Grand Corso Fleuri and its majorettes on Sunday afternoon, games for young and old, the village of villages, pétanque competition, garage sale, classic car exhibition, etc.

Not forgetting, of course, the many Cassoulet meals on offer!

German :

Das Cassoulet-Fest ist wieder da und findet vom 20. bis 24. August 2025 zum 24. Mal statt.

Castelnaudary, die Welthauptstadt des Cassoulet, lebt fünf Tage lang im Rhythmus des Cassoulet und der Musik.

Ein Fest, an dem mehr als 60.000 Menschen teilnehmen.

5 Tage Fest, kostenlose Parkplätze und Konzerte.

– La Ronde du Cassoulet (am Mittwoch)

– Das Grand Chapitre der Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary und seine Inthronisationen.

– Ein großer Gourmet- und Kunsthandwerksmarkt am Samstag und Sonntag, der große Blumenkorso und seine Majoretten am Sonntagnachmittag, Spiele für Groß und Klein, das Dorf der Dörfer, Boule-Wettbewerbe, Flohmarkt, Oldtimer-Ausstellung, …

Nicht zu vergessen sind natürlich die zahlreichen Cassoulet-Essen, die organisiert werden!

Italiano :

Il Festival Cassoulet torna per la sua 24a edizione, dal 20 al 24 agosto 2025.

Per cinque giorni, Castelnaudary, la capitale mondiale del cassoulet, vive a ritmo di cassoulet e musica.

Il festival attira oltre 60.000 persone.

5 giorni di festa, parcheggio gratuito e concerti.

– La Ronde du Cassoulet (mercoledì)

– Il Gran Capitolo della Grande Confrérie du Cassoulet di Castelnaudary e le sue induzioni.

– Un grande mercato gastronomico e artigianale sabato e domenica, il Gran Corso Fleuri e le sue majorette domenica pomeriggio, giochi per grandi e piccini, il villaggio dei villaggi, gara di pétanque, vendita di garage, esposizione di auto d’epoca, ecc.

Senza dimenticare, naturalmente, i numerosi pasti a base di Cassoulet organizzati!

Espanol :

El Festival de la Cassoulet vuelve en su 24ª edición, del 20 al 24 de agosto de 2025.

Durante cinco días, Castelnaudary, capital mundial del cassoulet, vive al ritmo del cassoulet y de la música.

El festival atrae a más de 60.000 personas.

5 días de fiesta, aparcamiento gratuito y conciertos.

– La Ronde du Cassoulet (miércoles)

– El Gran Capítulo de la Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary y sus iniciaciones.

– Un gran mercado gastronómico y artesanal el sábado y el domingo, el Gran Corso Fleuri y sus majorettes el domingo por la tarde, juegos para grandes y pequeños, el pueblo de los pueblos, concurso de petanca, venta de garaje, exposición de coches antiguos, etc.

Sin olvidar, por supuesto, las numerosas comidas a base de Cassoulet que se organizan

