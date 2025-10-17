24ème Lisztomanias de Châteauroux Châteauroux
24ème Lisztomanias de Châteauroux Châteauroux vendredi 17 octobre 2025.
Indre
24ème Lisztomanias de Châteauroux Centre ville Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-17
Depuis 2002, le Festival des Lisztomanias fait vivre le projet de Liszt lui-même créer un festival à Châteauroux, avec la complicité active de George Sand. Unique en Europe, le festival est un hymne à la musique romantique.
Sous la direction artistique de Jean-Yves Clément, le Festival s’attache à faire connaître l’œuvre de Liszt. Durant 5 jours, Châteauroux vit au rythme du grand compositeur avec des artistes de renommée internationale, impromptus, débats, concerts littéraires, cafés-concerts de Jeunes Virtuoses et Master class de l’Académie Liszt.
24e édition des Lisztomanias de Châteauroux, rencontres internationales Franz Liszt sur le thème « Liszt moderne ». .
Centre ville
Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
English :
Since 2002, the Festival des Lisztomanias has brought to life Liszt’s own project: to create a festival in Châteauroux, with the active complicity of George Sand. Unique in Europe, the festival is a hymn to romantic music.
German :
Seit 2002 hält das Festival des Lisztomanias Liszts eigenes Projekt am Leben: die Gründung eines Festivals in Châteauroux mit der aktiven Unterstützung von George Sand. Das Festival ist einzigartig in Europa und eine Hymne an die romantische Musik.
Italiano :
Dal 2002, il Festival des Lisztomanias dà vita al progetto di Liszt stesso: creare un festival a Châteauroux, con il sostegno attivo di George Sand. Unico nel suo genere in Europa, il festival è un inno alla musica romantica.
Espanol :
Desde 2002, el Festival des Lisztomanias da vida al proyecto del propio Liszt: crear un festival en Châteauroux, con el apoyo activo de George Sand. Único en Europa, el festival es un canto a la música romántica.
L’événement 24ème Lisztomanias de Châteauroux Châteauroux a été mis à jour le 2025-06-19 par BERRY