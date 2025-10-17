24ème Lisztomanias de Châteauroux Châteauroux

24ème Lisztomanias de Châteauroux Châteauroux vendredi 17 octobre 2025.

Indre

24ème Lisztomanias de Châteauroux Centre ville Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-17

Depuis 2002, le Festival des Lisztomanias fait vivre le projet de Liszt lui-même créer un festival à Châteauroux, avec la complicité active de George Sand. Unique en Europe, le festival est un hymne à la musique romantique.

Sous la direction artistique de Jean-Yves Clément, le Festival s’attache à faire connaître l’œuvre de Liszt. Durant 5 jours, Châteauroux vit au rythme du grand compositeur avec des artistes de renommée internationale, impromptus, débats, concerts littéraires, cafés-concerts de Jeunes Virtuoses et Master class de l’Académie Liszt.

24e édition des Lisztomanias de Châteauroux, rencontres internationales Franz Liszt sur le thème « Liszt moderne ». .

Centre ville

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Since 2002, the Festival des Lisztomanias has brought to life Liszt’s own project: to create a festival in Châteauroux, with the active complicity of George Sand. Unique in Europe, the festival is a hymn to romantic music.

German :

Seit 2002 hält das Festival des Lisztomanias Liszts eigenes Projekt am Leben: die Gründung eines Festivals in Châteauroux mit der aktiven Unterstützung von George Sand. Das Festival ist einzigartig in Europa und eine Hymne an die romantische Musik.

Italiano :

Dal 2002, il Festival des Lisztomanias dà vita al progetto di Liszt stesso: creare un festival a Châteauroux, con il sostegno attivo di George Sand. Unico nel suo genere in Europa, il festival è un inno alla musica romantica.

Espanol :

Desde 2002, el Festival des Lisztomanias da vida al proyecto del propio Liszt: crear un festival en Châteauroux, con el apoyo activo de George Sand. Único en Europa, el festival es un canto a la música romántica.

