24ème nuit du Meygal Haut au Chalet du Meygal à Raffy Raffy Araules

24ème nuit du Meygal Haut au Chalet du Meygal à Raffy

Raffy Chalet du Meygal Araules Haute-Loire

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Au programme Crêpes, vin chaud, snack. dès 15h. Rando Raquettes familiale (5 ou 7 km) à partir de 18h30. Soupe aux choux à partir de 19h. Inscriptions et location matériel spécial Meygal Haut sur place. Possibilité d’utiliser son matériel.

Raffy Chalet du Meygal Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 37 72 74 apequeyrieres@gmail.com

English :

On the program: Pancakes, mulled wine, snacks. from 3pm. Family snowshoe hike (5 or 7 km) starting at 6:30pm. Cabbage soup from 7pm. Registration and equipment hire special Meygal Haut on site. Possibility of using your own equipment.

