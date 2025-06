24ÈME RALLYE RÉGIONAL DE BAGNOLS-LES-BAINS Mont Lozère et Goulet 18 juillet 2025 07:00

Lozère

24ÈME RALLYE RÉGIONAL DE BAGNOLS-LES-BAINS Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-19

2025-07-18

La 24ème édition du rallye régional de Bagnols-les-Bains se disputera les 18 et 19 Juillet 2025 autour de Bagnols-les-Bains, en Lozère.

Cette épreuve est organisée par l’ASA Lozère et l’Ecurie des Thermes.

Vendredi 18 juillet

De 15h à 21h vérifications techniques des véhicules

Samedi 19 juillet

Départ 9h30 de Bagnols-les-Bains

Arrivée finale du rallye 17h13 à Bagnols

17h20 Remise des prix rue du square .

Bagnols-les-Bains

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 65 31 56 asalozere@yahoo.fr

English :

The 24th edition of the Bagnols-les-Bains regional rally will take place on July 18 and 19, 2025 around Bagnols-les-Bains, in Lozère. The event is organized by ASA Lozère and Ecurie des Thermes.

Friday, July 18: 3pm to 9pm vehicle scrutineering

Saturday, July 19: Start at 9:30am and finish at 5:13pm in Bagnols.

5:20pm: Prize-giving ceremony

German :

Die 24. Ausgabe der Regionalrallye Bagnols-les-Bains findet am 18. und 19. Juli 2025 rund um Bagnols-les-Bains in der Region Lozère statt. Die Veranstaltung wird von der ASA Lozère und der Ecurie des Thermes organisiert.

Freitag, 18. Juli: Von 15 Uhr bis 21 Uhr technische Überprüfung der Fahrzeuge

Samstag, 19. Juli: Abfahrt 9:30 Uhr und Ankunft um 17:13 Uhr in Bagnols.

17.20 Uhr: Preisverleihung

Italiano :

La 24ª edizione del rally regionale di Bagnols-les-Bains si svolgerà il 18 e 19 luglio 2025 nei dintorni di Bagnols-les-Bains, in Lozère. L’evento è organizzato da ASA Lozère ed Ecurie des Thermes.

Venerdì 18 luglio: verifiche tecniche dalle 15.00 alle 21.00

Sabato 19 luglio: partenza alle 9.30 e arrivo alle 17.13 a Bagnols.

17.20: Cerimonia di premiazione

Espanol :

La 24ª edición del rally regional de Bagnols-les-Bains tendrá lugar los días 18 y 19 de julio de 2025 en los alrededores de Bagnols-les-Bains, en Lozère. El evento está organizado por ASA Lozère y Ecurie des Thermes.

Viernes 18 de julio: Verificaciones técnicas de 15.00 a 21.00 horas

Sábado 19 de julio: Salida a las 9.30 h y llegada a las 17.13 h en Bagnols.

17.20 h: Ceremonia de entrega de premios

