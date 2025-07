24ème randonnée des Taufflards Les Cars

Cet événement convivial propose 4 circuits VTT (15, 26, 38 et 50 km) au départ de 8h30, et un parcours pédestre de 12 km à partir de 8h45. Inscriptions possibles sur HelloAsso ou sur place. L’accueil se fait à la salle des gîtes des Ribières. Une belle occasion de découvrir la nature et le patrimoine local à travers une expérience sportive ouverte à tous les niveaux. .

English : 24ème randonnée des Taufflards

Four mountain bike trails

One walking course

Registration is online via Helloasso or on site

German : 24ème randonnée des Taufflards

Vier Mountainbike-Strecken

Eine Strecke zu Fuß

Die Anmeldung erfolgt im Internet über Helloasso oder vor Ort

Italiano :

Espanol : 24ème randonnée des Taufflards

Cuatro pistas para bicicletas de montaña

Un recorrido a pie

Las inscripciones pueden realizarse en línea a través de Helloasso o in situ

