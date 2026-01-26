24ème randonnée du plateau

Saint-Germain-les-Vergnes Corrèze

2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

A partir de 8h, dernier départ 9h!

Départ de Saint-Germain-les-Vergnes

2 parcours 11km & 16km

Inscriptions à la salle polyvalente (petite salle) 5€

Organisée par les foyers de Chameyrat, Favars, St Mexant et St Germain les Vergnes .

Saint-Germain-les-Vergnes 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 32 45 21

