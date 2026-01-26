24ème randonnée du plateau Saint-Germain-les-Vergnes
24ème randonnée du plateau Saint-Germain-les-Vergnes dimanche 22 février 2026.
Saint-Germain-les-Vergnes Corrèze
Tarif : 5€
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
A partir de 8h, dernier départ 9h!
Départ de Saint-Germain-les-Vergnes
2 parcours 11km & 16km
Inscriptions à la salle polyvalente (petite salle) 5€
Organisée par les foyers de Chameyrat, Favars, St Mexant et St Germain les Vergnes .
Saint-Germain-les-Vergnes 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 32 45 21
