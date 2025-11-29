24ème salon artistique Saint-Doulchard

24ème salon artistique

La 24ème édition du Salon artistique de la ville de Saint-Doulchard vous ouvre ses portes du 29 novembre au 14 décembre au domaine de Varye.

Ce salon signe une nouvelle fois l’un des moments forts de la programmation artistique annuelle.

Cette nouvelle édition propose au public, 4 artistes de talent, 4 univers réunis par l’expression artistique dans toute sa diversité.

Ainsi, pastel, peinture, dessins, sculptures du verre orneront les cimaises et les salles du château et offriront aux visiteurs des créations originales de techniques et d’inspirations variées.

Une fois encore, l’art s’invite au domaine de Varye pour une exposition à découvrir sans attendre !

Daniel COZETTE, Pastelliste Micheline DOMANCICH, Artiste plasticienne

Vincent HALLER, Peintre Lynda MANCHON, Artiste plasticienne .

1277 route de Varye Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 59 86

English :

The 24th edition of the Salon artistique de la ville de Saint-Doulchard opens its doors to you from November 29 to December 14 at the Domaine de Varye.

The show is once again one of the highlights of the annual artistic program.

German :

Die 24. Ausgabe des Kunstsalons der Stadt Saint-Doulchard öffnet vom 29. November bis zum 14. Dezember im Domaine de Varye ihre Türen.

Der Salon ist wieder einer der Höhepunkte des jährlichen Kunstprogramms.

Italiano :

La 24ª edizione della Mostra d’Arte di Saint-Doulchard vi apre le porte dal 29 novembre al 14 dicembre presso il Domaine de Varye.

Ancora una volta, si tratta di uno dei momenti salienti del programma artistico annuale.

Espanol :

La 24ª edición del Salón de Arte de Saint-Doulchard le abre sus puertas del 29 de noviembre al 14 de diciembre en el Domaine de Varye.

Una vez más, se trata de uno de los platos fuertes del programa artístico anual.

