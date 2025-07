24ÈME SALON DE PEINTURE À SAINT AUBIN DE LUIGNÉ Salle Jean de Pontoise Val-du-Layon

24ÈME SALON DE PEINTURE À SAINT AUBIN DE LUIGNÉ Salle Jean de Pontoise Val-du-Layon samedi 19 juillet 2025.

24ÈME SALON DE PEINTURE À SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

Salle Jean de Pontoise Rue Jean de Pontoise Val-du-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-07-19 15:00:00

fin : 2025-08-10 19:00:00

2025-07-19

Venez découvrir le 24ème salon de peinture qui se déroule du 19 juillet au 10 août 2025 salle Jean de Pontoise à Saint Aubin de Luigné

Pendant le salon, chaque visiteur votera pour son œuvre préféré et nous remettrons à l’artiste élu le prix du public.

Invitée d’honneur Florence COINTREAU

Le salon est ouvert du vendredi au dimanche de 15h à 19h. Entrée gratuite.

Chaque visiteur recevra une carte postale avec le visuel de l’affiche .

Salle Jean de Pontoise Rue Jean de Pontoise Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire sylvie.cady@valdulayon.fr

English :

Come and discover the 24th painting exhibition which takes place from July 19 to August 10, 2025 at the Jean de Pontoise hall in Saint Aubin de Luigné

German :

Entdecken Sie den 24. Malersalon, der vom 19. Juli bis zum 10. August 2025 im Saal Jean de Pontoise in Saint Aubin de Luigné stattfindet

Italiano :

Venite a scoprire la 24a mostra di pittura che si terrà dal 19 luglio al 10 agosto 2025 nella sala Jean de Pontoise di Saint Aubin de Luigné

Espanol :

Venga a descubrir la 24ª exposición de pintura que tendrá lugar del 19 de julio al 10 de agosto de 2025 en la sala Jean de Pontoise de Saint Aubin de Luigné

