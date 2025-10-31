24EME SALON DES ARTS ET DU FEU Rue du stade Martres-Tolosane

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

Le Salon des Arts & du Feu de Martres Tolosane, le rendez-vous incontournable des métiers d’art !

Créé en 2001, dans un esprit de mise en valeur des savoir-faire traditionnels, le Salon des Arts et du Feu accueille une centaine d’artisans et créateurs désireux de proposer une palette haute en couleur et en créativité. Cette année, c’est Anne-Laure Pérès .

Rue du stade HALLE DES SPORTS Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 09 48 flavie.estreme@mairie-martres-tolosane.fr

The Salon des Arts & du Feu in Martres Tolosane, the must-attend arts and crafts event!

Der Salon des Arts & du Feu in Martres Tolosane, der unumgängliche Treffpunkt für Kunsthandwerker!

Il Salon des Arts & du Feu di Martres Tolosane, l’appuntamento imperdibile con l’artigianato artistico!

El Salon des Arts & du Feu de Martres Tolosane, ¡la cita ineludible de la artesanía!

