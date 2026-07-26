24ème Salon Minéraux & Bien-Être de Tassenières Jura Météorites Tassenières

Informations pratiques

Tassenières

24ème Salon Minéraux & Bien-Être de Tassenières

Jura Météorites 19 route de Dole Tassenières Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14

3 jours d’échanges et d’informations, 40 exposants thérapeutes et consultants, 60 conférences et ateliers participatifs, atelier maquillage pour petits & grands, exposition de minéraux, toutes activités et consultations gratuites; buvette & repas sur place payants…

renseignements: 03 84 79 22 86

Thérapeutes, Énergéticiens, Magnétiseurs, Ostéopathes, Chamanes, Géobiologues, Naturopathes, Iridologues, Réflexologue, Tarologues, Astrologue, Numérologue, Médiums, , Manciologue, Art-thérapeute, Lithothérapeutes, Communicants Animaliers, QiGong, MTC, Ennéagramme…

Que vous soyez simple curieux, que vous vous posiez des questions existentielles, qu’un vieux »bobo » vous dérange, que vous ayez des doutes sur la qualité de votre lieu de Vie, ou que votre futur vous interroge ou votre passé vous encombre, vous trouverez forcément réponse à vos problématiques ou curiosités parmi les 45 exposants qui vous expliqueront leurs parcours et leurs techniques de soin alternatifs. Munissez vous de vos date et heure de naissance au cas où?

Restauration végé, gaufres, churros, jus frais, pâtisseries sans gluten

Inscrivez-vous aux activités et atelier dès votre arrivée !

www.jura-meteorites.com .

Jura Météorites 19 route de Dole Tassenières 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 22 86 contact@jura-meteorites.com

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English : 24ème Salon Minéraux & Bien-Être de Tassenières

L’événement 24ème Salon Minéraux & Bien-Être de Tassenières Tassenières a été mis à jour le 2026-07-26 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)