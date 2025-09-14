24ème Salon toutes Collections Rodez

1 Bd du 122 Régiment d’Infanterie Rodez Aveyron

24ème Salon toutes Collections le dimanche 14 septembre 2025 à la salle des fêtes.

Cartes postales, monnaies, billets, timbres, marques postales, livres, télécartes, miniatures et autres objets de collection.

Salon organisé par le CARTO-CLUB aveyronnais.

Possibilité de restauration sur place.

1 Bd du 122 Régiment d’Infanterie Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 58 33 contact@cartoclub12.com

English :

24th Salon toutes Collections on Sunday, September 14, 2025 at the Salle des Fêtes.

Postcards, coins, banknotes, stamps, postmarks, books, phone cards, miniatures and other collectibles.

German :

24. Salon Toutes Collections am Sonntag, den 14. September 2025 in der Festhalle.

Postkarten, Münzen, Banknoten, Briefmarken, Postwertzeichen, Bücher, Telekarten, Miniaturen und andere Sammlerobjekte.

Italiano :

24° Salon toutes Collections domenica 14 settembre 2025 nella Salle des Fêtes.

Cartoline, monete, banconote, francobolli, timbri postali, libri, schede telefoniche, miniature e altri oggetti da collezione.

Espanol :

24º Salon toutes Collections el domingo 14 de septiembre de 2025 en la Salle des Fêtes.

Tarjetas postales, monedas, billetes, sellos, matasellos, libros, tarjetas telefónicas, miniaturas y otros objetos de colección.

