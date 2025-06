24H DE LA BILLE – Courbeveille 21 juin 2025 07:00

Mayenne

24H DE LA BILLE Courbeveille Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-21

Les 24h de la bille fête leur 35ème édition !

Le weekend du 21 et 22 juin, venez profitez des 24h de la bille à Courbeville !

Entrée libre pour observer les participants à cet incroyable événement !

De nombreuses animations au programme fête foraine tout le weekend, soirée dansante et grand feu d’artifice le samedi soir (23h30) et surtout concert de Gangstar Fanfare ! Cette année, ils reviennent plus en forme que jamais avec un nouveau spectacle encore plus explosif !

Restauration sur place tout le weekend

Information au 06 17 11 46 28 .

Courbeveille 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 6 17 11 46 28

English :

The 24h de la bille celebrates its 35th edition!

German :

Die 24h-Bille feiert ihre 35. Ausgabe!

Italiano :

La 24h de la bille festeggia la sua 35a edizione!

Espanol :

¡Las 24h de la bille celebran su 35ª edición!

L’événement 24H DE LA BILLE Courbeveille a été mis à jour le 2025-06-10 par SUD MAYENNE