24h du Jeu Salle des Fêtes Saint-Junien

24h du Jeu

Salle des Fêtes Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Préparez-vous pour une aventure ludique de 24 heures non-stop organisé par l’association La Roulotte à Saint-Junien ! Que vous soyez passionné de jeux de société, féru de jeux de rôle, stratège des jeux de cartes ou aventurier du jeu vidéo, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies !

Venez seul, entre amis ou en famille et laissez-vous emporter dans une expérience unique, où le temps n’existe plus… seulement le plaisir du jeu !

Oserez-vous tenir toute la nuit ?

Non-stop du samedi 4 avril à 14h au dimanche 5 avril à 16h

Jeux à partir de 3 ans pour enfants, ados, adultes

Jeux d’ambiance, jeux de stratégie, jeux de dés, jeu de rôle, jeux de mots avec Loccasedelire…

Petite buvette sur place. Ouvert à tous. .

+33 6 74 72 22 98

English : 24h du Jeu

L’événement 24h du Jeu Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-01 par Terres de Limousin