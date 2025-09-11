24H Emploi Formation Bourges

Après avoir parcouru la France avec des dizaines de rendez-vous, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du salon 24H Emploi Formation à Bourges, qui se tiendra le jeudi 11 septembre 2025 au Palais des Sports du Prado.

Pensé comme le salon incontournable de la rentrée, cet événement réunit recruteurs, conseillers en formation, candidats et experts du secteur pour favoriser les échanges professionnels et les opportunités d’emploi.

Avec plus de 25 exposants attendus et des centaines d’opportunités à découvrir, cette édition s’annonce ambitieuse et prometteuse pour tous les acteurs du recrutement.

Rencontres avec des recruteurs issus de nombreux secteurs d’activité

Ateliers et conférences sur les tendances du marché de l’emploi

Informations sur les formations pour adultes et jeunes adultes

Coaching et conseils personnalisés pour les candidats .

Rue du Pré Doulet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 3 20 21 84 77

English :

After travelling all over France with dozens of events, we are delighted to announce the launch of the « 24H Emploi Formation » trade show in Bourges, to be held on Thursday September 11, 2025 at the Palais des Sports du Prado.

German :

Nachdem wir mit Dutzenden von Terminen durch Frankreich gereist sind, freuen wir uns, Ihnen den Start der Messe « 24H Emploi Formation » in Bourges ankündigen zu können, die am Donnerstag, den 11. September 2025 im Palais des Sports du Prado stattfinden wird.

Italiano :

Dopo aver già girato la Francia in lungo e in largo, siamo lieti di annunciare il lancio della fiera « 24H Emploi Formation » a Bourges, che si terrà giovedì 11 settembre 2025 presso il Palais des Sports du Prado.

Espanol :

Tras haber recorrido toda Francia, nos complace anunciar el lanzamiento del salón « 24H Emploi Formation » en Bourges, que se celebrará el jueves 11 de septiembre de 2025 en el Palacio de Deportes del Prado.

