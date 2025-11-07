24h pour le Téléthon Stade de Keraoul Paimpol

24h pour le Téléthon

Stade de Keraoul Avenue Gabriel Le Bras Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Pour la 5ème année consécutive, les 24 heures pour le Téléthon reviennent à Paimpol ! La Ville de Paimpol organise 24h solidaires pour le Téléthon, en partenariat avec les Bipèdes du Goëlo et le Club de Musculation Paimpolais. Venez tous courir ou marcher sur la piste d’athlétisme de Kerraoul entre le vendredi 7 novembre 18h et le samedi 8 novembre 12h, de jour comme de nuit, et le nombre de tours que vous souhaitez ! La piste sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Des animations sont prévues vendredi à 18h Chloé Amar et son piano, suivi à 19h des Crazy Foot, samedi de 10h à 12h Zumba avec le club de musculation. Samedi sur le Quai Duguay-Trouin à 10h randonnée de 2h, à 15h30 spectacle de cirque, à 17h concert avec la chorale La Joyeuse Bordée. .

Stade de Keraoul Avenue Gabriel Le Bras Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 00 58 49

L’événement 24h pour le Téléthon Paimpol a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol