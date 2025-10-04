24H Pure Ocean Union Nautique Marseillaise Marseille 7e Arrondissement

24H Pure Ocean Union Nautique Marseillaise Marseille 7e Arrondissement samedi 4 octobre 2025.

24H Pure Ocean

Samedi 4 octobre 2025 à partir de 8h. Union Nautique Marseillaise 34 boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 08:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Les 24H Pure Ocean reviennent à Marseille! Défi sportif et solidaire en mer et à terre pour soutenir la recherche océanique. Voile, animations, village ouvert à tous et moments de partage pour toute la famille.Familles

Le samedi 4 octobre, la rade de Marseille accueille la nouvelle édition des 24H Pure Ocean, un défi sportif, festif et solidaire pour la préservation de l’océan.





Pendant 24 heures, skippers, passionné·es de voile, familles et curieux se réunissent autour d’une même cause soutenir la recherche scientifique pour protéger l’océan.







En mer





– Vous avez un voilier ? Rejoignez la flotte et accueillez à bord des équipier·es engagé·es.

– Vous rêvez de naviguer ? Embarquez avec des skippers passionnés et découvrez la voile dans un cadre unique.

– Vous êtes une entreprise et voulez mobiliser vos collaborateurs autour d’une aventure hors du commun ? Privatisez le mythique bateau Le Vaillant pour une demi-journée inoubliable.











A terre (village ouvert à toutes et à tous)





Yoga, brunch, conférences scientifiques pour en savoir plus sur la biodiversité marine, pétanque, ramassage… une journée conviviale et engagée entre amis et familles.



Depuis 5 ans, les 24H Pure Ocean lèvent des fonds pour financer des projets de recherche innovants. Car l’océan est notre meilleur allié contre le réchauffement climatique il produit 50% de l’oxygène que nous respirons et absorbe 25% de nos émissions de CO2.. .

Union Nautique Marseillaise 34 boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The 24H Pure Ocean returns to Marseille! A sporting and solidarity challenge at sea and on land, in support of ocean research. Sailing, entertainment, a village open to all, and fun for all the family.

German :

Die 24H Pure Ocean kehren nach Marseille zurück! Eine sportliche und solidarische Herausforderung auf See und an Land, um die Ozeanforschung zu unterstützen. Segeln, Animationen, ein Dorf für alle und gemeinsame Momente für die ganze Familie.

Italiano :

La 24H Pure Ocean torna a Marsiglia! Una sfida sportiva e di solidarietà in mare e a terra per sostenere la ricerca oceanica. Vela, animazione, un villaggio aperto a tutti e divertimento per tutta la famiglia.

Espanol :

¡Las 24H Pure Ocean vuelven a Marsella! Un desafío deportivo y solidario en el mar y en tierra para apoyar la investigación oceánica. Vela, animación, un village abierto a todos y diversión para toda la familia.

L’événement 24H Pure Ocean Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille