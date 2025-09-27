24H TOP CHRONO course de relais Stade municipal de Néant Néant-sur-Yvel

24H TOP CHRONO course de relais Stade municipal de Néant Néant-sur-Yvel samedi 27 septembre 2025.

Stade municipal de Néant Route de Tréhorenteuc Néant-sur-Yvel Morbihan

Début : 2025-09-27 13:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Après le succès des précédentes éditions, l’association Activ’ Brocéliande vous invite à relever le défi de sa mythique 24H TOP CHRONO ! Que vous soyez coureur passionné, amateur de challenge ou simplement marcheur en quête de moments conviviaux entre amis, venez vivre une expérience unique au cœur de la forêt de Brocéliande.

Le principe reste simple et accessible à tous 24 heures de course ou de marche, en solo ou en équipe, dans une ambiance sportive et festive. Une course sur 6h est également proposée. Cette année, l’événement soutient l’association « Solidarité Bouchons », qui œuvre pour l’inclusion des personnes en situation de handicap, la protection de l’environnement et la sensibilisation citoyenne. Originalité de l’édition à chaque tour effectué, les équipes déposeront un bouchon dans un contenant transparent, permettant un classement en temps réel, avant que ces bouchons ne soient remis à l’association.

Sur place, profitez d’un village d’artisans, d’une restauration variée et d’une soirée guinguette animée par une scène ouverte mêlant musique, danse et bonne humeur. Alors, prêt à relever le défi ? Inscrivez-vous dès maintenant sur Nextrun et choisissez votre parcours (possibilité de switcher) selon vos envies et votre forme du moment ! .

