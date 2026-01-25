25ᵉ ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL TAUTAVEL EN MUSIQUE! Tautavel
25ᵉ ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL TAUTAVEL EN MUSIQUE! Tautavel vendredi 24 avril 2026.
25ᵉ ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL TAUTAVEL EN MUSIQUE!
Rue Anatole France Tautavel Pyrénées-Orientales
Tarif : 35 – 35 – 50
Tarif Pass Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-24 11:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26
Le Festival Tautavel en Musique fête sa 25ᵉ édition avec un week-end de concerts réunissant des musiciens de renom autour d’un programme varié, entre musique classique, influences latines et surprises musicales, dans une ambiance conviviale et festive.
.
Rue Anatole France Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 88 91 63 92 annie.fages@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Tautavel en Musique Festival celebrates its 25th anniversary with a weekend of concerts featuring renowned musicians and a varied program of classical music, Latin influences and musical surprises, all in a friendly, festive atmosphere.
L’événement 25ᵉ ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL TAUTAVEL EN MUSIQUE! Tautavel a été mis à jour le 2026-01-29 par BIT DE TAUTAVEL