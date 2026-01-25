25ᵉ ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL TAUTAVEL EN MUSIQUE! Tautavel

25ᵉ ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL TAUTAVEL EN MUSIQUE!

Rue Anatole France Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 50

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-24 11:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Le Festival Tautavel en Musique fête sa 25ᵉ édition avec un week-end de concerts réunissant des musiciens de renom autour d’un programme varié, entre musique classique, influences latines et surprises musicales, dans une ambiance conviviale et festive.

Rue Anatole France Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 88 91 63 92 annie.fages@orange.fr

English :

The Tautavel en Musique Festival celebrates its 25th anniversary with a weekend of concerts featuring renowned musicians and a varied program of classical music, Latin influences and musical surprises, all in a friendly, festive atmosphere.

