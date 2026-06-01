25ᵉ Août Musical Béla Bartók, Thierry Escaich, Steve Reich Deauville

Deauville

25ᵉ Août Musical Béla Bartók, Thierry Escaich, Steve Reich

Salle Elie de Brignac Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Lire et jouer plus de musique encore . Étroitement lié au Festival de Pâques par ses plus jeunes musiciens, l’Août Musical permet à ceux-ci de jouer les chefs-d’œuvre de la musique nécessaires à leur évolution musicale et à leur entrée dans la carrière.

Ce festival met en lumière les jeunes musiciens prodiges de leur génération en leur donnant l’opportunité de jouer les chefs-d’œuvre de la musique nécessaires à leur évolution musicale et à leur entrée dans la carrière. Étroitement lié au Festival de Pâques par ses plus jeunes musiciens, l’Août Musical permet à ceux-ci de Lire et jouer plus de musique encore .

Une soirée placée sous le signe du rythme et de l’énergie. De la puissance inventive de la Sonate pour deux pianos et percussions de Béla Bartók aux couleurs éclatantes de Spring’s Dance de Thierry Escaich, jusqu’aux pulsations hypnotiques de Quartet de Steve Reich, les claviers et les percussions déploient un fascinant jeu de timbres et de mouvements..

Programme

BELA BARTOK (1881-1945)

Sonate pour deux pianos et percussions Sz.110

THIERRY ESCAICH (1965-)

Spring’s dance pour deux pianos et percussions (2003)

STEVE REICH (1936-)

Quartet pour deux pianos et percussions (2013)

Musiciens

• Théo Fouchenneret piano

• Jonas Vitaud piano

• Trio Xenakis

• Thierry Escaich compositeur .

Salle Elie de Brignac Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : 25ᵉ Août Musical Béla Bartók, Thierry Escaich, Steve Reich

Read and play even more music . Closely linked to the Easter Festival in terms of its youngest musicians, Août Musical gives them the opportunity to play the musical masterpieces they need to develop musically and launch their careers.

L’événement 25ᵉ Août Musical Béla Bartók, Thierry Escaich, Steve Reich Deauville a été mis à jour le 2026-06-01 par OT SPL Deauville