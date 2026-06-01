25ᵉ Août Musical Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms Deauville

Deauville

25ᵉ Août Musical Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms

Salle Elie de Brignac Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Lire et jouer plus de musique encore . Étroitement lié au Festival de Pâques par ses plus jeunes musiciens, l’Août Musical permet à ceux-ci de jouer les chefs-d’œuvre de la musique nécessaires à leur évolution musicale et à leur entrée dans la carrière.

Ce festival met en lumière les jeunes musiciens prodiges de leur génération en leur donnant l’opportunité de jouer les chefs-d’œuvre de la musique nécessaires à leur évolution musicale et à leur entrée dans la carrière. Étroitement lié au Festival de Pâques par ses plus jeunes musiciens, l’Août Musical permet à ceux-ci de Lire et jouer plus de musique encore .

Soirée romantique chez Ludwig van Beethoven, le Printemps fait dialoguer violon et piano dans une écriture chantante et lumineuse. Franz Schubert explore le lyrisme ample du piano à quatre mains. Johannes Brahms conclut avec un sextuor aux textures denses et chaleureuses.

Programme

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Sonate pour violon et piano n°5 Le Printemps op. 24

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Sonate pour piano à quatre mains D.812 Grand Duo

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Sextuor à cordes n°1, op.18

Musiciens

• Emmanuel Coppey violon

• Shuichi Okada violon

• Paul Zientara alto

• Manuel Vioque-Judde alto

• Maxime Quennesson violoncelle

• Stéphanie Huang violoncelle

• Gabriel Durliat piano

• Arthur Hinnewinkel piano .

Salle Elie de Brignac Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : 25ᵉ Août Musical Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms

Read and play even more music . Closely linked to the Easter Festival in terms of its youngest musicians, Août Musical gives them the opportunity to play the musical masterpieces they need to develop musically and launch their careers.

L’événement 25ᵉ Août Musical Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms Deauville a été mis à jour le 2026-06-01 par OT SPL Deauville