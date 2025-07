25 ans de Balnéa Grand bal et spectacle pyrosymphonique sur le site de Balnéa Loudenvielle

Gratuit

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Pour les 25 ans de Balnéa le 11 juillet 2025 -25% sur les entrées de Balnéa

Soirée spéciale 25 ans

21h Grand bal et spectacle pyrosymphonique feux d’artifices en suivant

Batteries, guitares, trompettes, saxo…

Les artistes se relayeront sur scène pour une animation tout public.

English :

For Balnéa’s 25th anniversary on July 11, 2025 -25% on Balnéa admissions

Special 25th anniversary evening :

9pm Grand ball and pyrosymphonic show fireworks to follow

Drums, guitars, trumpets, sax?

The artists will take turns on stage for an evening of entertainment for all.

German :

Für das 25-jährige Jubiläum von Balnéa am 11. Juli 2025 -25% auf die Eintritte von Balnéa

Spezieller Abend zum 25-jährigen Jubiläum :

21 Uhr Großer Ball und pyrosymphonische Show Feuerwerk im Anschluss

Schlagzeug, Gitarren, Trompeten, Saxofon?

Die Künstler wechseln sich auf der Bühne ab und bieten Unterhaltung für alle Altersgruppen.

Italiano :

Per il 25° anniversario di Balnéa, l’11 luglio 2025, sconto del 25% sui biglietti per Balnéa

Serata speciale per il 25° anniversario:

ore 21.00 Gran ballo e spettacolo pirosinfonico fuochi d’artificio a seguire

Tamburi, chitarre, trombe, sax?

Gli artisti si alterneranno sul palco per offrire intrattenimento a tutti.

Espanol :

Con motivo del 25 aniversario de Balnéa, el 11 de julio de 2025 -25% de descuento en las entradas de Balnéa

Velada especial 25 aniversario :

21:00 h Gran baile y espectáculo pirosinfónico fuegos artificiales a continuación

Tambores, guitarras, trompetas, saxo..

Los artistas se turnarán en el escenario para divertir a todos.

L’événement 25 ans de Balnéa Grand bal et spectacle pyrosymphonique Loudenvielle a été mis à jour le 2024-12-31 par OT de la Vallée du Louron|CDT65