25 ans de la bibliothèque Petit-Mars

25 ans de la bibliothèque Petit-Mars samedi 13 septembre 2025.

25 ans de la bibliothèque

Petit-Mars Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 12:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Nous fêterons les 25 ans de la bibliothèque à la rentrée !

Les 25 ans de la bibliothèque !

Au programme, de nombreuses activités autour des livres, avec notamment

Venez avec votre pique-nique le samedi 13 septembre à partir de 12 H 30 au plan d’eau du Tertre Rouge, au lieu-dit les Portes, à Petit Mars..

– La loterie de livres Chaque participant au pique-nique sera (s’il le veut bien) muni d’un livre de poche qu’il souhaite faire découvrir, neuf ou d’occasion (en bon état). Un petit mot expliquant le choix du livre pourra y être ajouté. Surtout, le livre sera emballé dans du papier, pour que le mystère reste total… Tous les livres seront ensuite mélangés et chacun pourra alors piocher un paquet et repartir avec un nouveau livre.

– Une pêche à la ligne pour gagner des magazines pour les moins de 7 ans.

– Lectures en herbe des histoires seront lues aux plus jeunes lecteurs et pour ceux qui le souhaitent, des livres à disposition ! .

Petit-Mars 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

We’ll be celebrating the library’s 25th anniversary in September!

German :

Wir werden im Herbst das 25-jährige Bestehen der Bibliothek feiern!

Italiano :

A settembre festeggeremo il 25° anniversario della biblioteca!

Espanol :

En septiembre celebraremos el 25 aniversario de la biblioteca

L’événement 25 ans de la bibliothèque Petit-Mars a été mis à jour le 2025-08-25 par ADT44