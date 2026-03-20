25 ANS DE LA GARONNE EXPOSE SALLE BARCELONE Toulouse

25 ANS DE LA GARONNE EXPOSE

SALLE BARCELONE 2 Allée de Barcelone Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez célébrer 25 ans d’art et de passion lors d’une exposition anniversaire

Sur place, une trentaine d’artistes de la région, peintres, photographes et sculpteurs, sont réunis pour présenter leurs univers et leurs œuvres. Une journée festive placée sous le signe de la création, de la rencontre et de la découverte artistique. Venez célébrer avec nous 25 ans d’art et de passion ! .

SALLE BARCELONE 2 Allée de Barcelone Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Celebrate 25 years of art and passion at an anniversary exhibition

L’événement 25 ANS DE LA GARONNE EXPOSE Toulouse a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE