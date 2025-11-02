25 ans de l’orgue : concert de Cindy Castillo Église Saint-aignan de Grand Lieu

25 ans de l'orgue : concert de Cindy Castillo Église Saint-aignan de Grand Lieu dimanche 2 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-02 16:00 –

Gratuit : non Plein tarif : 10€. Tarif réduit : 5€ (pour les élèves du Patio Musical) Tout public

À l’occasion du 25e anniversaire de son orgue, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu organise avec l’association des Amis de l’orgue de Nantes et de Loire-Atlantique, une série de concerts exceptionnels. ________________________________Pour célébrer ce bel anniversaire, la commune a co-financé un enregistrement original, réunissant deux jeunes talents : Ugo Gianotti (violon baroque) et Emmanuel Arakelian (orgue). Ce duo explore le stylus phantasticus, style musical libre et expressif du début du 18ème siècle qui influença profondément Jean-Sébastien Bach. L’orgue de Saint-Aignan de Grand Lieu, avec sa richesse sonore et sa facture artisanale, offre un écrin idéal à ce programme vibrant. La disposition des musiciens, en proximité directe, favorise un dialogue expressif entre les deux instruments, sublimé par l’acoustique de l’église.________________________________Des concerts à ne pas manquer !Avant de découvrir l’enregistrement, venez écouter ces artistes et bien d’autres lors d’une série de concerts dans l’église, et redécouvrir les couleurs uniques de cet instrument qui fait désormais partie intégrante de l’identité culturelle de la commune. Rendez-vous le dimanche 2 novembre à 16h pour le concert de l’organiste Cindy Castillo. Cindy Castillo se distingue par des programmes d’orgue qui croisent musique électronique, poésie, vidéo, ou offrent un regard neuf sur le répertoire. Elle enseigne à l’IMEP, école internationale de jazz et de musiques actuelles située à Paris et est conservatrice et directrice artistique des nouveaux orgues Thomas de l’église Saint-Loup de Namur.Au programme : des œuvres de Bach et Krebs réunies sous le titre La rivière et l’écrevisse.Informations pratiques : Dimanche 2 novembre à 16hÉglise de Saint-Aignan de Grand LieuTarif plein : 10€Tarif réduit : 5€ (pour les élèves du Patio Musical)Sans réservation, dans la limite des places disponiblesPaiement sur place (espèces ou chèques) Les 3 concerts proposés Dimanche 2 novembre à 16h : concert de Cindy CastilloDimanche 9 novembre à 16h : Duo « Stylus Phantasticus » avec Emmanuel Arakélian et Ugo GianottiDimanche 16 novembre à 16h : concert Choeur et Orgue ________________________________Un instrument au coeur du patrimoine communalInstallé en 2000, dans le cadre des travaux de restauration intérieure et extérieure de l’église, l’orgue à tuyaux est venu enrichir le patrimoine de la commune. Sa conception, confiée à Denis Londe, facteur d’orgues dans le Jura, s’inspire du style baroque du 18ème siècle, en parfaite harmonie avec l’architecture et l’acoustique de l’église.L’orgue, composé de 15 jeux, offre une grande polyvalence permettant d’aborder un répertoire très large. Depuis son installation, il a séduit de nombreux organistes, amateurs comme professionnels, et a vu défiler de grands noms de la musique ancienne : Gustav Leonhardt, Jan Willem Jansen, Francis Jacob, Michel Bourcier, Benjamin Allard, Emmanuel Arakelian…

Église Saint-aignan de Grand Lieu 44860

0240264444 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr