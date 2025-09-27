25 ans de sauvetage et de restauration Saint-Maurice-d’Ételan

25 ans de sauvetage et de restauration Saint-Maurice-d’Ételan samedi 27 septembre 2025.

25 ans de sauvetage et de restauration

Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

2025-09-27

Frédéric Toussaint, propriétaire, a consacré 25 ans à la restauration du Manoir du Catel à Ecretteville-les-Baon (76).

Plus ancienne Maison forte de Normandie, érigée sous Saint Louis, le Manoir du Catel est l’un des derniers lieux de Haute justice de Normandie dont les murs sont couverts de graffiti précieux.

Grand Trophée de la plus belle restauration de France en 2013, Frédéric nous parlera de son aventure exceptionnelle. .

Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie

