25 ans du laboratoire souterrain de l’Andra Soirée portes ouvertes RD 960 Bure samedi 13 septembre 2025.

RD 960 Andra, Centre de Meuse/Haute-Marne Bure Meuse

Gratuit

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13 22:30:00

2025-09-13

Une soirée pas comme les autres vous attend à Bure !

Le Centre de Meuse / Haute-Marne vous ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle à l’occasion des ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿… et vous réserve bien des surprises !

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ « Une soirée, 6 énigmes, 25 ans à revivre ! »

Un film, une coupure de courant, un mystère à résoudre… et VOUS au cœur de l’intrigue. En équipe, relevez le défi et percez les secrets du site dans une ambiance unique !

Découvrez le Village entreprises avec plus d’une quinzaine d’exposants passionnés ingénierie, robotique, sécurité, IA… ils vous partageront leur savoir-faire à travers des démonstrations et des échanges chaleureux.

Grâce à la réalité virtuelle, plongez dans les galeries du laboratoire, assistez aux démonstrations des pompiers ou du robot Cigéfix.

Profitez d’un moment convivial en famille ou entre amis autour de foodtrucks, stands, animations et musique. De quoi passer une soirée inoubliable !

Entrée gratuite et sans réservation./ Tenue confortable conseillée + pièce d’identité pour les adultes.

Tout public, accès PMR.

RD 960 Andra, Centre de Meuse/Haute-Marne Bure 55290 Meuse Grand Est +33 3 29 75 53 73 visite.55.52@andra.fr

English :

An evening like no other awaits you at Bure!

The Centre de Meuse / Haute-Marne opens its doors to you for an exceptional evening on the occasion of ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿? and has many surprises in store for you!

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿: « One evening, 6 riddles, 25 years to relive! »

A film, a power cut, a mystery to solve? and YOU at the heart of the plot. As a team, take up the challenge and unlock the site’s secrets in a unique atmosphere!

Discover the Enterprise Village, with over 15 exhibitors from the fields of engineering, robotics, security and AI, who will share their expertise with you through demonstrations and friendly discussions.

Take a virtual reality tour of the laboratory galleries, and watch demonstrations by firefighters and the Cigéfix robot.

Enjoy a convivial evening with family and friends, with foodtrucks, stands, entertainment and music. An unforgettable evening!

Free admission, no reservation required / Comfortable clothing recommended + ID for adults.

General public, PRM access.

German :

Ein nicht alltäglicher Abend erwartet Sie in Bure!

Das Centre de Meuse / Haute-Marne öffnet seine Türen für einen außergewöhnlichen Abend anlässlich der ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿? und hält viele Überraschungen für Sie bereit!

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ « Ein Abend, 6 Rätsel, 25 Jahre zum Wiedererleben! »

Ein Film, ein Stromausfall, ein Geheimnis, das es zu lösen gilt, und SIE im Zentrum der Handlung. Nehmen Sie als Team die Herausforderung an und lüften Sie die Geheimnisse des Ortes in einer einzigartigen Atmosphäre!

Entdecken Sie das Unternehmensdorf mit mehr als fünfzehn begeisterten Ausstellern: Technik, Robotik, Sicherheit, KI… Sie teilen ihr Know-how mit Ihnen durch Vorführungen und herzliche Gespräche.

Tauchen Sie mithilfe der virtuellen Realität in die Tunnel des Labors ein und erleben Sie Vorführungen der Feuerwehr oder des Roboters Cigéfix.

Genießen Sie einen geselligen Moment mit der Familie oder mit Freunden bei Foodtrucks, Ständen, Animationen und Musik. So verbringen Sie einen unvergesslichen Abend!

Eintritt frei und keine Reservierung erforderlich / Bequeme Kleidung empfohlen + Ausweis für Erwachsene.

Für alle Altersgruppen, Zugang für Behinderte.

Italiano :

Una serata senza precedenti vi aspetta al Bure!

Il Centro della Meuse / Haute-Marne vi apre le porte per una serata eccezionale in occasione di ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿? e ha in serbo per voi molte sorprese!

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿: « Una sera, 6 indovinelli, 25 anni da rivivere!

Un film, un’interruzione di corrente, un mistero da risolvere… e voi al centro della trama. In squadra, raccogliete la sfida e svelate i segreti del sito in un’atmosfera unica!

Scoprite il Business Village, con più di quindici espositori appassionati di ingegneria, robotica, sicurezza, IA, ecc. che condivideranno con voi le loro competenze attraverso dimostrazioni e discussioni amichevoli.

Fate un tour in realtà virtuale delle gallerie dei laboratori e assistete alle dimostrazioni dei vigili del fuoco e del robot Cigéfix.

Godetevi una serata conviviale con la famiglia e gli amici, con camioncini di cibo, bancarelle, intrattenimento e musica. Sarà sicuramente una serata indimenticabile!

Ingresso libero, senza prenotazione / Si consiglia un abbigliamento comodo + documento d’identità per gli adulti.

Aperto a tutti, accesso PRM.

Espanol :

En Bure le espera una velada inigualable

El Centro de Meuse / Haute-Marne le abre sus puertas para una velada excepcional con motivo de ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿… ¡y le reserva muchas sorpresas!

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿: « ¡Una noche, 6 enigmas, 25 años por revivir!

Una película, un corte de luz, un misterio por resolver… y TÚ en el centro de la trama. En equipo, ¡acepte el reto y desvele los secretos del lugar en un ambiente único!

Descubra el Business Village, con más de quince expositores apasionados por la ingeniería, la robótica, la seguridad, la IA, etc. Compartirán sus conocimientos con usted a través de demostraciones y debates amistosos.

Recorra en realidad virtual las galerías de los laboratorios y asista a las demostraciones de los bomberos y del robot Cigéfix.

Disfrute de una agradable velada en familia o entre amigos, con foodtrucks, puestos, animaciones y música. Será una velada inolvidable

Entrada gratuita, sin reserva / Se recomienda llevar ropa cómoda + DNI para los adultos.

Abierto a todos, acceso PMR.

