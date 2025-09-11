25 ans Lire et faire lire Place du marché La Turballe

25 ans Lire et faire lire Place du marché La Turballe jeudi 11 septembre 2025.

25 ans Lire et faire lire

Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 11:00:00

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-11

L’Association Lire et Faire Lire célèbre ses 25 ans en organisant une lecture évènementielle publique et simultanée dans l’ensemble des lieux où elle intervient (en métropole, en outre-mer et avec les associations Lire et Faire Lire à l’international).

Ce sera une lecture de 25 minutes avec différents intervenants bénévoles.

Les objectifs de cette association sont d’encourager le goût de la lecture auprès des enfants par le partage intergénérationnel.

.

Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 25 ans Lire et faire lire La Turballe a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44