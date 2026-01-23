25 ans plus tard

Théâtre Bernard Blier Arçon Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-08 20:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Organisé par la troupe de théâtre les Fortes Têtes .

Les Fortes Têtes ont décidé cette année, de ressortir une comédie jouée il y a 25 ans.

Venez découvrir ce come-back théâtrale plus de maturité, plus d’expérience… et toujours autant d’énergie. .

Théâtre Bernard Blier Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 25 ans plus tard

L’événement 25 ans plus tard Arçon a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS