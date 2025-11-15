25 Artistes au profit de l’association Les Crocodiles de Saintes Salle des Fêtes , centre bourg Saint-Ciers-du-Taillon

25 Artistes au profit de l’association Les Crocodiles de Saintes

Salle des Fêtes , centre bourg 17240 Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16 18:30:00

Date(s) :

2025-11-15

L’association Arts et culture réunit 25 artistes qui se mobilisent pour un don à l’association Les Crocodiles ( soutien aux enfants hospitalisés de Saintonge)

.

Salle des Fêtes , centre bourg 17240 Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 08 02 59 danie.cherat@orange.fr

English :

The Arts et culture association brings together 25 artists to make a donation to the Les Crocodiles association (support for hospitalized children in Saintonge)

German :

Der Verein Arts et culture vereint 25 Künstler, die sich für eine Spende an den Verein Les Crocodiles ( Unterstützung von Kindern in Krankenhäusern in Saintonge) einsetzen

Italiano :

L’associazione Arts et culture riunisce 25 artisti per fare una donazione all’associazione Crocodiles (sostegno ai bambini ospedalizzati a Saintonge)

Espanol :

La asociación Arts et culture reúne a 25 artistas para hacer una donación a la asociación Crocodiles (ayuda a los niños hospitalizados en Saintonge)

L’événement 25 Artistes au profit de l’association Les Crocodiles de Saintes Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2025-11-06 par Offices de Tourisme de Jonzac