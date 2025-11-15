25 Artistes au profit de l’association Les Crocodiles de Saintes Salle des Fêtes , centre bourg Saint-Ciers-du-Taillon
25 Artistes au profit de l’association Les Crocodiles de Saintes Salle des Fêtes , centre bourg Saint-Ciers-du-Taillon samedi 15 novembre 2025.
25 Artistes au profit de l’association Les Crocodiles de Saintes
Salle des Fêtes , centre bourg 17240 Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16 18:30:00
Date(s) :
2025-11-15
L’association Arts et culture réunit 25 artistes qui se mobilisent pour un don à l’association Les Crocodiles ( soutien aux enfants hospitalisés de Saintonge)
.
Salle des Fêtes , centre bourg 17240 Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 08 02 59 danie.cherat@orange.fr
English :
The Arts et culture association brings together 25 artists to make a donation to the Les Crocodiles association (support for hospitalized children in Saintonge)
German :
Der Verein Arts et culture vereint 25 Künstler, die sich für eine Spende an den Verein Les Crocodiles ( Unterstützung von Kindern in Krankenhäusern in Saintonge) einsetzen
Italiano :
L’associazione Arts et culture riunisce 25 artisti per fare una donazione all’associazione Crocodiles (sostegno ai bambini ospedalizzati a Saintonge)
Espanol :
La asociación Arts et culture reúne a 25 artistas para hacer una donación a la asociación Crocodiles (ayuda a los niños hospitalizados en Saintonge)
L’événement 25 Artistes au profit de l’association Les Crocodiles de Saintes Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2025-11-06 par Offices de Tourisme de Jonzac