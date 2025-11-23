25 artistes pour l’espoir – Exposition de peintures et sculptures Espace Camille Claudel Les Sorinières

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 10:00 – 12:00

Gratuit : non Entrée libre

15e édition L’Association APELS (Artistes Pour l’Espoir Les Sorinières) organise depuis 15 ans une exposition de peintures et de sculptures.Un rendez-vous incontournable des amateurs d’art. Exposition du 22 novembre au 7 décembre 2025 :lundi au vendredi de 14h à 18hsamedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace Camille Claudel Ouest Les Sorinières 44840