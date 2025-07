25° Convention du Disque de Toulouse Le Bikini Ramonville-Saint-Agne

25° Convention du Disque de Toulouse Le Bikini Ramonville-Saint-Agne Dimanche 25 janvier 2026, 10h00 Entrée 3€ (Gratuit pour les -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

Dimanche 25 janvier 2026, venez flâner dans les allées bien achalandées de l’incontournable Convention du disque de Toulouse.

Dimanche 25 janvier 2026, venez flâner dans les allées bien achalandées de l’incontournable Convention du disque de Toulouse.

A deux pas des berges du Canal du Midi, la mythique salle du Bikini accueille les passionnés de culture musicale sous toutes ses formes, au son feutré des classiques distillés par les DJs.

Au menu de cette 25° édition : Des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD, accessoires et produits dérivés présentés par de nombreux exposants, professionnels, particuliers et associatifs.

Rock, pop, punk, métal, soul, funk, hip-hop, world, jazz, électro, variétés française et internationale… tous les courants musicaux seront représentés.

De 10h00 à 18h00, vous pourrez déambuler parmi des dizaines de boutiques éphémères dans le cadre accueillant du Bikini et profiter de son patio, sa piscine, ses 2 bars et son espace restauration.

conventions@kickingmusic.fr

Le Bikini Rue Théodore Monod Ramonville-Saint-Agne 59274 Nord