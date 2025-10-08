250ème anniversaire de François Péron Cérilly

250ème anniversaire de François Péron Cérilly mercredi 8 octobre 2025.

250ème anniversaire de François Péron

Les amis de François Péron Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08 18:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Pour cette journée d’anniversaire, rendez-vous dès 10h devant l’Office de Tourisme pour l’inauguration du sentier François Péron. A 11h, à la salle des fêtes, une conférence de Mme Bloomfield ainsi qu’une exposition de gravures vous attendent.

.

Les amis de François Péron Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 53 41 alain.petiniot@club-internet.fr

English :

On this anniversary day, meet at 10am in front of the Tourist Office for the inauguration of the François Péron trail. At 11am, at the Salle des Fêtes, a lecture by Mrs Bloomfield and an exhibition of engravings await you.

German :

An diesem Jubiläumstag treffen Sie sich ab 10 Uhr vor dem Fremdenverkehrsamt zur Einweihung des François-Péron-Pfades. Um 11 Uhr erwarten Sie im Festsaal ein Vortrag von Frau Bloomfield sowie eine Ausstellung von Gravuren.

Italiano :

In occasione di questo anniversario, appuntamento alle 10 davanti all’Ufficio del Turismo per l’inaugurazione del sentiero François Péron. Alle 11, presso la Salle des Fêtes, vi aspettano una conferenza della signora Bloomfield e una mostra di incisioni.

Espanol :

Para este día de aniversario, reúnase a las 10 h delante de la Oficina de Turismo para la inauguración del sendero François Péron. A las 11 h, en la Sala de Fiestas, le esperan una conferencia de la Sra. Bloomfield y una exposición de grabados.

L’événement 250ème anniversaire de François Péron Cérilly a été mis à jour le 2025-09-16 par Montluçon Tourisme