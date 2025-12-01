250ème anniversaire de la marine des Etats-Unis Carrefour de l’Espace Mandelieu-la-Napoule
250ème anniversaire de la marine des Etats-Unis Carrefour de l’Espace Mandelieu-la-Napoule lundi 1 décembre 2025.
250ème anniversaire de la marine des Etats-Unis
Carrefour de l’Espace Archives Municipales Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-01 14:00:00
fin : 2025-12-12 17:00:00
Date(s) :
2025-12-01
À l’occasion du 250ᵉ anniversaire de la Marine des États-Unis, la Ville de Mandelieu-La Napoule accueille une exposition inédite consacrée à la présence de l’US Navy en Méditerranée.
.
Carrefour de l’Espace Archives Municipales Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 97 37 11 archive@mairie-mandelieu.fr
English :
To mark the 250th anniversary of the United States Navy, the town of Mandelieu-La Napoule is hosting a unique exhibition dedicated to the presence of the US Navy in the Mediterranean.
German :
Anlässlich des 250. Jahrestages der Gründung der US-Navy veranstaltet die Stadt Mandelieu-La Napoule eine einzigartige Ausstellung über die Präsenz der US-Navy im Mittelmeerraum.
Italiano :
In occasione del 250° anniversario della Marina degli Stati Uniti, la città di Mandelieu-La Napoule ospita una mostra unica dedicata alla presenza della Marina statunitense nel Mediterraneo.
Espanol :
Con motivo del 250 aniversario de la Marina de los Estados Unidos, la ciudad de Mandelieu-La Napoule acoge una exposición única dedicada a la presencia de la Marina estadounidense en el Mediterráneo.
L’événement 250ème anniversaire de la marine des Etats-Unis Mandelieu-la-Napoule a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu la Napoule