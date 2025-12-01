250ème anniversaire de la marine des Etats-Unis Carrefour de l’Espace Mandelieu-la-Napoule

250ème anniversaire de la marine des Etats-Unis

Carrefour de l’Espace Archives Municipales Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-01 14:00:00

fin : 2025-12-12 17:00:00

Date(s) :

2025-12-01

À l’occasion du 250ᵉ anniversaire de la Marine des États-Unis, la Ville de Mandelieu-La Napoule accueille une exposition inédite consacrée à la présence de l’US Navy en Méditerranée.

.

Carrefour de l’Espace Archives Municipales Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 97 37 11 archive@mairie-mandelieu.fr

English :

To mark the 250th anniversary of the United States Navy, the town of Mandelieu-La Napoule is hosting a unique exhibition dedicated to the presence of the US Navy in the Mediterranean.

German :

Anlässlich des 250. Jahrestages der Gründung der US-Navy veranstaltet die Stadt Mandelieu-La Napoule eine einzigartige Ausstellung über die Präsenz der US-Navy im Mittelmeerraum.

Italiano :

In occasione del 250° anniversario della Marina degli Stati Uniti, la città di Mandelieu-La Napoule ospita una mostra unica dedicata alla presenza della Marina statunitense nel Mediterraneo.

Espanol :

Con motivo del 250 aniversario de la Marina de los Estados Unidos, la ciudad de Mandelieu-La Napoule acoge una exposición única dedicada a la presencia de la Marina estadounidense en el Mediterráneo.

L’événement 250ème anniversaire de la marine des Etats-Unis Mandelieu-la-Napoule a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu la Napoule