25e balade des ateliers de Chantenay-Sainte Anne Nantes

25e balade des ateliers de Chantenay-Sainte Anne Nantes vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 11:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 septembre 2025 de 11h à 20h 48 ateliers, dont une quinzaine de nouveaux , accueillent pour cette 25e édition environ 100 artistes et créateurs dans le quartier Chantenay – Sainte-Anne. La balade s’élargit de Bellevue à la place Canclaux, en passant par la mairie de Chantenay. Dans des ateliers, maisons, garages, jardins, cafés, boutiques, galeries, associations, durant trois jours, vous rencontrerez des photographes, peintres, sculpteurs, graveurs, stylistes, céramistes, bijoutiers, paysagistes, créateurs et visionnaires, intuitifs, inclassables, connus, reconnus et parfois inconnus, et d’autres inclassables aux oeuvres fascinantes.Vous pourrez découvrir, déguster et acquérir à des prix « atelier » ces créations uniques et originales. Vous croiserez 5 Romanciers Nantais et d’autres auteurs dans certains ateliers, à votre écoute pour présenter ou dédicacer leurs ouvrages disponibles sur place. Concerts, lectures, danses et déambulations théâtrales émailleront le week-end.

Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

