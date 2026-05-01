25e concert de Pentecôte Vald’Yerre
25e concert de Pentecôte Vald’Yerre dimanche 24 mai 2026.
Vald’Yerre
25e concert de Pentecôte
Eglise d’Arrou Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Concert organisé par l’Amicale Culturelle et Artistique Saint Joseph.
Soprano Diana Higbee (artiste associée au Southern Illinois Music Festival)
Trompette Simon Fournier (trompette-solo de l’Orchestre symphonique de l’Aube)
Orgues Pierre Cambourian (titulaire des grandes orgues de l’église Saint-Vincent-de-Paul à Paris) .
Eglise d’Arrou Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 97 02 30
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English :
Concert organized by the Amicale Culturelle et Artistique Saint Joseph.
L’événement 25e concert de Pentecôte Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GRAND CHATEAUDUN
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