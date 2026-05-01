Vald’Yerre

25e concert de Pentecôte

Eglise d’Arrou Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Concert organisé par l’Amicale Culturelle et Artistique Saint Joseph.

Soprano Diana Higbee (artiste associée au Southern Illinois Music Festival)

Trompette Simon Fournier (trompette-solo de l’Orchestre symphonique de l’Aube)

Orgues Pierre Cambourian (titulaire des grandes orgues de l’église Saint-Vincent-de-Paul à Paris) .

Eglise d’Arrou Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 97 02 30

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English :

Concert organized by the Amicale Culturelle et Artistique Saint Joseph.

L’événement 25e concert de Pentecôte Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GRAND CHATEAUDUN