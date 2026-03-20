25e congrès d’anthropologie de Nice Hôtel Le Saint-Paul Nice
25e congrès d’anthropologie de Nice Hôtel Le Saint-Paul Nice vendredi 18 septembre 2026.
25e congrès d’anthropologie de Nice
Hôtel Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Congrès organisé par l’Institut Universitaire d’Anthropologie médico-légale IAML, l’A.M.E.C.A.A.P, l’A.S.M.L., UR2CA, UCA
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Hôtel Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : 25e congrès d’anthropologie de Nice
Conference organised by the University Institute of Forensic Anthropology (IAML), AMECAAAP, ASML, UR2CA and UCA
L’événement 25e congrès d’anthropologie de Nice Nice a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur