25e congrès d’anthropologie de Nice Hôtel Le Saint-Paul Nice

25e congrès d’anthropologie de Nice

Hôtel Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Congrès organisé par l’Institut Universitaire d’Anthropologie médico-légale IAML, l’A.M.E.C.A.A.P, l’A.S.M.L., UR2CA, UCA

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Hôtel Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : 25e congrès d’anthropologie de Nice

Conference organised by the University Institute of Forensic Anthropology (IAML), AMECAAAP, ASML, UR2CA and UCA

L’événement 25e congrès d’anthropologie de Nice Nice a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur