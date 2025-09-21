25e Engie Open Nantes Atlantique STADE PASCAL LAPORTE SNUC Tennis Nantes

25e Engie Open Nantes Atlantique STADE PASCAL LAPORTE SNUC Tennis Nantes samedi 4 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 13:00 –

Gratuit : non De 6 à 12 € du lundi au jeudi : 6 eurosvendredi et samedi : 12 eurosgratuit pour les enfants de moins de 12 ans Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

25e édition de notre tournoi international de tennis féminin, depuis 2019 sur les installation du SNUC tennis, Bd des Anglais à NantesTournoi ITF dotation : 40 000 dollars.Nous accueillons des joueuses de plus de 20 pays, classement WTA : entre 90 et 200Beaucoup de joueuses connues aujourd’hui sont venues à Nantes.Tournoi géré par notre association le COT44, avec des bénévoles fidèles depuis de nombreuses années.Venez supporter le tennis féminin ! Nous avons besoin de vous et nous comptons sur vous !Billetterie

STADE PASCAL LAPORTE SNUC Tennis Nantes 44100

http://www.open-nantes.fr