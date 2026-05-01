Krautergersheim

25e marché aux puces

1 rue de l’artisanat Krautergersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Ce 25e marché aux puces vous emmènera dans les rues du village, à la recherche de bonnes affaires ou de coups de coeur ! Petite restauration sur place toute la journée.

Le marché aux puces de Krautergersheim est l’un des plus grand de la région avec plus de 2,5 km de stands. Venez chiner des objets anciens ou faire de bonnes affaires du quotidien.

A partir de 8 h, un parking de 100 places est disponible à 50 mètres du marché aux puces.

Petite restauration toute la journée, tartes flambées jusqu’à 20h. .

1 rue de l’artisanat Krautergersheim 67880 Bas-Rhin Grand Est +33 6 63 11 48 24 amicale.kraut@gmail.com

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English :

This 25th flea market will take you through the streets of the village, in search of bargains or favorites! Light refreshments available all day.

L’événement 25e marché aux puces Krautergersheim a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme d’Obernai