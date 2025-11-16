25e Marché des Borderies Saint Sulpice de Cognac Cherves-Richemont

25e Marché des Borderies

Saint Sulpice de Cognac Le Clos Cherves-Richemont Charente

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Marché d’artisanat d’art et gastronomie

Saint Sulpice de Cognac Le Clos Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 92 27 27 vivreenborderies2@gmail.com

English :

Arts & crafts and gastronomy market

German :

Markt für Kunsthandwerk und Gastronomie

Italiano :

Mercato dell’artigianato e della gastronomia

Espanol :

Mercado de artesanía y gastronomía

