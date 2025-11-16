25e Marché des Borderies Saint Sulpice de Cognac Cherves-Richemont
Saint Sulpice de Cognac Le Clos Cherves-Richemont Charente
Tarif : – –
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Marché d’artisanat d’art et gastronomie
Saint Sulpice de Cognac Le Clos Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 92 27 27 vivreenborderies2@gmail.com
English :
Arts & crafts and gastronomy market
German :
Markt für Kunsthandwerk und Gastronomie
Italiano :
Mercato dell’artigianato e della gastronomia
Espanol :
Mercado de artesanía y gastronomía
L’événement 25e Marché des Borderies Cherves-Richemont a été mis à jour le 2025-10-22 par Destination Cognac