Vitteaux Côte-d'Or

21 mars 2026

24 et 25 avril 2026

25e PRINTEMPS DE L’AUXOIS

Nous avons hâte de vous retrouver pour un nouveau Printemps !

Pour fêter cette 25ème édition du festival, L’UGMM vous donne rendez-vous pour deux évènements en Auxois !

>> le 21 mars 2026 à Pouilly-en-Auxois

>> et les 24 et 25 avril 2026 à Vitteaux

L’UGMM vous invite à venir fêter la 25ème édition du Printemps de l’Auxois avec une journée le samedi 21 mars à Pouilly-en-Auxois qui débutera à 16h par un bal enfants en famille suivi d’une soirée bal avec l’Irréductible Morvandelle et La Pibole

puis les 24 et 25 avril 2026 à Vitteaux pour deux jours de musiques et danses traditionnelles et deux soirées BAL TRAD’

Ateliers, bals et concert avec Matawa, Arbadetorne, Les Pimprenelles Sisters, Duo Lecrot/Durand, Duo Cartonnet/Egrelon, Atelier danses de vendée….

La 25e édition du festival, qui se déroule depuis 25 ans en AUXOIS célèbrera cette année encore le violon dans tout ses états, avec cet instrument phare de l’Auxois depuis plus d’un siècle ! .

Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

