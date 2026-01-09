25e randonnée les Amis d’Albert Mellecey

25e randonnée les Amis d’Albert

Salle des Fêtes de Mellecey Mellecey Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Cette année, vous découvrirez de nouveaux itinéraires. 5-8-15-20-30 km (pédestre), 30-48-93 km (cyclo), 17-32-46 (VTT), 23 km (équestre). C’est au travers de sentiers que vous accéderez au calme, à la nature et à de nombreux points de vue panoramiques de la Côte chalonnaise et de la Vallée des Vaux. Depuis un an, 60 bénévoles œuvrent à la préparation de cet événement pour qu’il soit à la hauteur de vos attentes et de vos souhaits. Nous vous attendons nombreux pour vous faire partager une belle journée en famille ou en compagnie de vos amis. Ravitaillements gratuits et assiette gourmande gratuite à l’arrivée ainsi que le café d’accueil. .

Salle des Fêtes de Mellecey Mellecey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 28 34 michel.durot2@bbox.fr

English : 25e randonnée les Amis d’Albert

