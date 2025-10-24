25e Rencontres Œnologiques Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson
25e Rencontres Œnologiques Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson vendredi 24 octobre 2025.
25e Rencontres Œnologiques
Les Domaines Nancy sont de retour à l’Abbaye des Prémontrés pour la 25e édition des Rencontres Œnologiques !
3 jours durant lesquels près de 50 vignerons et 400 vins seront à découvrir, au cœur de l’abbatiale.
Entrée payante ou sur invitation
Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32
English :
Domaines Nancy return to the Abbaye des Prémontrés for the 25th Rencontres ?nologiques!
3 days in the heart of the abbey, with nearly 50 winemakers and 400 wines to discover.
Admission fee or by invitation
German :
Die Domaines Nancy sind zurück in der Abbaye des Prémontrés, um die 25. Ausgabe der Rencontres ?nologiques zu veranstalten!
3 Tage lang werden fast 50 Winzer und 400 Weine im Herzen der Abteikirche zu entdecken sein.
Eintritt kostenpflichtig oder auf Einladung
Italiano :
Domaines Nancy torna all’Abbaye des Prémontrés per la 25a edizione dei Rencontres nologiques!
3 giorni durante i quali quasi 50 viticoltori e 400 vini saranno in mostra nel cuore dell’abbazia.
Ingresso a pagamento o su invito
Espanol :
Domaines Nancy vuelve a la Abadía de Prémontrés con motivo de la 25ª edición de los Encuentros Tecnológicos
3 días en los que se expondrán cerca de 50 viticultores y 400 vinos en el corazón de la abadía.
Entrada gratuita o por invitación
