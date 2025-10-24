25e Rencontres Œnologiques Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

25e Rencontres Œnologiques Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson vendredi 24 octobre 2025.

25e Rencontres Œnologiques

Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Les Domaines Nancy sont de retour à l’Abbaye des Prémontrés pour la 25e édition des Rencontres Œnologiques !

3 jours durant lesquels près de 50 vignerons et 400 vins seront à découvrir, au cœur de l’abbatiale.

Entrée payante ou sur invitationTout public

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32

English :

Domaines Nancy return to the Abbaye des Prémontrés for the 25th Rencontres ?nologiques!

3 days in the heart of the abbey, with nearly 50 winemakers and 400 wines to discover.

Admission fee or by invitation

German :

Die Domaines Nancy sind zurück in der Abbaye des Prémontrés, um die 25. Ausgabe der Rencontres ?nologiques zu veranstalten!

3 Tage lang werden fast 50 Winzer und 400 Weine im Herzen der Abteikirche zu entdecken sein.

Eintritt kostenpflichtig oder auf Einladung

Italiano :

Domaines Nancy torna all’Abbaye des Prémontrés per la 25a edizione dei Rencontres nologiques!

3 giorni durante i quali quasi 50 viticoltori e 400 vini saranno in mostra nel cuore dell’abbazia.

Ingresso a pagamento o su invito

Espanol :

Domaines Nancy vuelve a la Abadía de Prémontrés con motivo de la 25ª edición de los Encuentros Tecnológicos

3 días en los que se expondrán cerca de 50 viticultores y 400 vinos en el corazón de la abadía.

Entrada gratuita o por invitación

L’événement 25e Rencontres Œnologiques Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-10-18 par OT PONT A MOUSSON