25e Salon International de l’Art Contemporain SIAC Marseille Parc des Expositions Marseille

25e Salon International de l’Art Contemporain SIAC Marseille

Du vendredi 20 au lundi 23 mars 2026 le samedi de 10h à 20h. Le lundi et dimanche de 10h à 19h. Le vendredi de 10h à 22h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-20

Quatre jours pour rencontrer les artistes, découvrir leurs univers et s’émerveiller devant tant de créativité et d’émotions artistiques…

Rendez-vous annuel devenu incontournable pour les amateurs d’art qui affectionnent le SIAC© pour ce moment particulier qu’il leur offre avec les artistes, Le SIAC© est le lieu idéal pour commencer une collection ou l’enrichir, décorer son intérieur ou ses locaux d’entreprise, céder à un coup de coeur et se faire plaisir. Autant de raisons qui motivent la visite de cette 23e édition





Le SIAC© prône un art accessible à tous les budgets, fait la part belle aux

artistes professionnels peintres, plasticiens, aquarellistes, sculpteurs, mosaïstes, photographes qui exposent en direct.

Très attendu par un public qui n’hésite pas à franchir le seuil de cette exposition où les contacts entre visiteurs et exposants sont naturels, l’artiste est ainsi valorisé dans une ambiance authentique et spontanée favorisant échanges et

découvertes.





Par son éclectisme et son originalité, le SIAC© surprendra toujours !

De la figuration à l’abstraction, du symbolique à l’art singulier, du pop art à l’upcycling…, tous les styles seront une nouvelle fois représentés. L’huile, l’acrylique, l’aquarelle, les collages… s’associent au bronze, à la pierre, au bois, au métal, à la terre et aux matériaux composites… sans oublier la photographie et l’art numérique. Jeu de couleurs, de textures, de brillance et de matité, matières sensuelles et délicates ou au contraire, brutes et rugueuses… le Salon dévoile une offre pour tous les goûts et pour tous les budgets…





Tout a été pensé pour que les visiteurs soient chouchoutés !

Un salon convivial à taille humaine et une ambiance cosy constituent l’écrin parfait pour accueillir les oeuvres des artistes. Un agréable parcours de visite atypique favorise un confort de déambulation permettant au public de découvrir les stands en toute sérénité, en se laissant porter par l’attrait de la création…





Espace Enfants pour les 4 à 10 ans, vestiaire, service d’emballage gratuit en cas d’acquisition, restauration sans interruption sont des services qui permettent aux visiteurs de profiter pleinement de leur visite. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 52 61 41 galeriephocea@galeriephocea.com

English :

Four days to meet the artists, discover their worlds

and marvel at their creativity and artistic emotions…

German :

Vier Tage, um die Künstler zu treffen, ihre Welten zu entdecken und über so viel Kreativität und künstlerische Emotionen zu staunen?

Italiano :

Quattro giorni per incontrare gli artisti, scoprire i loro mondi e stupirsi di tutta la creatività e l’emozione artistica?

Espanol :

Cuatro días para conocer a los artistas, descubrir sus mundos y maravillarse con toda la creatividad y emoción artística..

