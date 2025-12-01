25è Trail de Noël Ollioules

25è Trail de Noël Ollioules dimanche 14 décembre 2025.

25è Trail de Noël

Place Jean Jaurès Ollioules Var

3 parcours au départ de la place Jean Jaurès

Le Trail de Noël 27 km en équipe de 2 uniquement, 1400 m de dénivelé positif.

La Trace des Lutins 17.5 km en individuel, 700 m de dénivelé positif.

Le Défi de Noël en solo 31 km, 1800 m de dénivelé positif.

Place Jean Jaurès Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 18 68 64 traildenoelollioules@gmail.com

English : 25th Christmas Trail

Three routes starting from Place Jean Jaurès:

The Christmas Trail: 27 km for teams of two only, with 1,400 m of elevation gain.

The Trace des Lutins: 17.5 km for individuals, with 700 m of elevation gain.

The Christmas Challenge: 31 km for individuals, with 1,800 m of elevation gain.

German : 25è Trail de Noël

3 Strecken mit Start am Place Jean Jaurès:

Der Trail de Noël (Weihnachtstrail) 27 km, nur für Zweierteams, 1400 m Höhenunterschied.

Die Trace des Lutins (Spur der Kobolde) 17,5 km, Einzelwertung, 700 m Höhenunterschied.

Die Défi de Noël (Weihnachtsherausforderung) 31 km, Einzelwertung, 1800 m Höhenunterschied.

Italiano : 25° Sentiero di Natale

3 percorsi con partenza da Place Jean Jaurès:

Il Trail di Natale 27 km solo in squadre da 2, 1400 m di dislivello positivo.

La Trace des Lutins 17,5 km individuale, 700 m di dislivello positivo.

La Défi de Noël in solitaria 31 km, 1800 m di dislivello positivo.

Espanol : 24ª Ruta de Navidad

3 rutas con salida desde la Place Jean Jaurès:

El Trail de Noël 27 km sólo en equipos de 2, 1400 m de ascenso.

La Trace des Lutins 17,5 km individual, 700 m de ascenso.

El Desafío de Navidad 31 km en solitario, 1.800 m de ascenso.

