25e vide-greniers d’Andilly-en-Bassigny Andilly-en-Bassigny
25e vide-greniers d’Andilly-en-Bassigny Andilly-en-Bassigny dimanche 7 juin 2026.
Andilly-en-Bassigny
25e vide-greniers d’Andilly-en-Bassigny
Place de la salle des fêtes Andilly-en-Bassigny Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Environ 25 exposants habituellement.
Exposition de peintures.
Buvette et barbecue. .
Place de la salle des fêtes Andilly-en-Bassigny 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 19 04 23 12
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L’événement 25e vide-greniers d’Andilly-en-Bassigny Andilly-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres