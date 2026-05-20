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25e vide-greniers d’Andilly-en-Bassigny Andilly-en-Bassigny

25e vide-greniers d’Andilly-en-Bassigny Andilly-en-Bassigny

25e vide-greniers d’Andilly-en-Bassigny Andilly-en-Bassigny dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place de la salle des fêtes

Ville : 52360 Andilly-en-Bassigny

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Andilly-en-Bassigny

25e vide-greniers d’Andilly-en-Bassigny

Place de la salle des fêtes Andilly-en-Bassigny Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Environ 25 exposants habituellement.
Exposition de peintures.
Buvette et barbecue.   .

Place de la salle des fêtes Andilly-en-Bassigny 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 19 04 23 12 

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English :

L’événement 25e vide-greniers d’Andilly-en-Bassigny Andilly-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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