Andilly-en-Bassigny

25e vide-greniers d’Andilly-en-Bassigny

Place de la salle des fêtes Andilly-en-Bassigny Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Environ 25 exposants habituellement.

Exposition de peintures.

Buvette et barbecue. .

Place de la salle des fêtes Andilly-en-Bassigny 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 19 04 23 12

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English :

L’événement 25e vide-greniers d’Andilly-en-Bassigny Andilly-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres