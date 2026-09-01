Informations pratiques

Bonny-sur-Loire

25ème Expo photo : L’eau

29 Grande Rue Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-19

Du 19 septembre au 31 octobre, une exposition photo se tiendra à la maison de pays de Bonny-sur-Loire. Laissez-vous porter par la beauté de l’eau !

À travers une sélection de photographies, la 25ᵉ Expo Photo de la Maison de Pays de Bonny-sur-Loire vous invite à découvrir l’eau sous toutes ses formes : rivières, cascades, reflets et jeux de lumière… Une exposition où chaque cliché capture la poésie et la richesse de cet élément essentiel. .

29 Grande Rue Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 57 71 maisondepays@bonnysurloire.fr

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English :

From September 19 to October 31, a photography exhibition will be held at the Bonny-sur-Loire community center. Let yourself be swept away by the beauty of water!

L’événement 25ème Expo photo : L’eau Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX