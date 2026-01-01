25ème exposition bourse aux oiseaux Salle polyvalente Broût-Vernet
25ème exposition bourse aux oiseaux
Salle polyvalente 5 Allée du Souvenir Français Broût-Vernet Allier
Début : 2026-01-25 09:00:00
fin : 2026-01-25 16:00:00
2026-01-25
Découvrez une grande variété d’oiseaux becs droits, becs crochus et grainetiers ! Rendez-vous incontournable pour les passionnés et amateurs. Organisé par le Club Ornithophile d’Auvergne en partenariat avec le comité des fêtes.
Discover a wide variety of birds: straight-billed, hooked-billed and seeded! A not-to-be-missed event for enthusiasts and amateurs alike. Organized by the Club Ornithophile d’Auvergne in partnership with the Comité des fêtes.
