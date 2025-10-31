25ème Festival de Théâtre Amateur Théâtre des Copiaus Chagny

25ème Festival de Théâtre Amateur

Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat Chagny Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-09

Théâtre amateur | 25ème édition |

Du vendredi 9 au samedi 24 janvier

Créé en 2oo1, le festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les compagnies amateurs et les spectateurs. Huit séances sur trois week-ends sont proposées au public et un programme varié des pièces de boulevard, des comédies, des grands classiques, des créations originales… Avec le festival, c’est un début d’hiver divertissant et bien au chaud au Théâtre des Copiaus qui vous attend.

Pour cette 25ème édition, il y aura des histoires de famille et de couple, de l’humour sur fond d’Histoire, de la comédie, de l’absurde et même une enquête policière… Bref, de quoi rire, réfléchir, s’émouvoir et être surpris !

vendredi 9 | 2o h 3o — L’entretien | Cie Les Tréteaux Brionnais |

Après plusieurs années de chômage, Gérard, époux de Colette, est sur le point de retrouver un emploi dans son domaine mais il reste une étape à franchir l’entretien avec l’intégrateur de compétences. Il va être coaché par un voisin mais tout ne va pas se dérouler selon leurs prévisions…

samedi 1o | 2o h 3o — Une fleur sur les ruines | Cie Réplique à tout |

Mai 1944, ils sont huit… Ils sont voisins de palier… Ils se détestent… Ne se supportent même pas… Mais, un bombardement de la ville va tout changer. Ils se retrouvent bloqués sur le palier de leur immeuble, coupés du monde extérieur et vont devoir vivre ensemble ! Le début d’une aventure bien cocasse.

dimanche 11 |15 h oo — Arsenic et vieilles dentelles | Cie théâtrale du Cercle Saint-Louis |

Sous leurs airs charmants et innocents, Dorothée et Martha, deux sœurs habitant la même maison, commettent des meurtres en empoisonnant des hommes. Lorsque leur neveu découvre la vérité, il se retrouve impliqué dans une série d’évènements tragi-comiques où la frontière entre folie et normalité est de plus en plus floue…

vendredi 16 | 2o h 3o — 8 femmes | Cie Atout les Arts |

Monsieur est mort… sur son lit… un couteau dans le dos. Un meurtre qui entraîne les huit femmes de la maison dans une intrigue policière haletante, une joute tant verbale que physique. La maîtresse de maison, la bonne, la sœur, la belle-sœur, la belle-mère et même ses filles ; toutes se renvoient la balle jusqu’à ce que…

samedi 17 | 2o h 3o — La rivière | Cie La malle aux sardines |

Une fratrie se retrouve pour déménager la maison de leur enfance. Les souvenirs d’enfance affluent et divergent aussi ; les versions diffèrent, la mémoire fait parfois défaut… Mais inlassablement revient la question des promesses non tenues, de la fragilité de la relation fraternelle et des joies d’avant.

dimanche 18 | 15 h oo — Il | Cie Théâtre du Puzzle |

Cette comédie débridée raconte l’histoire d’une représentation théâtrale qui ne peut pas commencer un membre de la troupe est absent ! L’attente met les nerfs de chacun à rude épreuve, provoque des situations inattendues et dévoile des caractères et des secrets qui, finalement, expliqueront l’absence du personnage.

vendredi 23 | 2o h 3o — De quoi se mêle-t-on, Mme Barfe ? | Cie D’zinguée |

Une plongée burlesque et poétique dans l’univers désordonné d’une vieille dame, incarnée par huit comédiens. Chaque scène, aussi drôle que touchante, explore l’emmêlement des pensées et des gestes du quotidien. Mme Barfe perd pied dans un monde où tout se mélange et mélange les maladresses en pure comédie.

Samedi 24 | 2o h 3o — Un tout petit morceau du monde d’aujourd’hui | Cie Les Têtes l’Ouche |

Ce tout petit morceau du monde, ça pourrait être chez vous, chez nous, chez eux… Dans ces petits morceaux, dix-huit personnages se croisent, échangent, se moquent et râlent aussi un peu. Le petit bout de monde a beau changer… on y vit toujours ensemble ! .

Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 80 00 billetterie@ville-chagny71.fr

English : 25ème Festival de Théâtre Amateur

German : 25ème Festival de Théâtre Amateur

Italiano :

Espanol :

L’événement 25ème Festival de Théâtre Amateur Chagny a été mis à jour le 2025-10-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)