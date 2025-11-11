25ème Festival du Disque et de la BD Limoges PAVILLON BUXEROLLES Limoges

PAVILLON BUXEROLLES Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne

Venez découvrir ou redécouvrir le festival de la BD et du Disque avec une quarantaine d’exposants présents toute la journée. Des milliers de disques et de bandes dessinées, neufs, d’occasion et de collection seront proposés à la vente.

Renseignements par téléphone (en lien). .

PAVILLON BUXEROLLES Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 31 49

